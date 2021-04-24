أمريكا: إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ32 مليون حالة

نيويورك - (د ب أ)

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 1520 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 73ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وسجلت ولاية دالاوير زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد حالات الإصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 102927 حالة.

كما شهدت ولاية فلوريدا أكبرعدد من حالات الوفاة بسبب (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 116 حالة وفاة.