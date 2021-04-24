السيسي حول مفاوضات فيينا: امتلاك سلاح نووي لا يحقق القوة للشعوب

برلين - (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على المفاوضات الجديدة حول الاتفاق النووي، أن امتلاك سلاح نووي ليس السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب، ولكن التقدم السياسي والبشري وإحراز التقدم في الحرية والديمقراطية.

وقال السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "القنبلة الحقيقية هي التقدم، التقدم السياسي، التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديمقراطية.. لذا فإن امتلاك أسلحة نووية ليس السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب، فألمانيا ليس لديها قنبلة ذرية ولا تزال واحدة من القوى العظمى.. إننا ننظر بإعجاب كبير إلى التقدم الذي أحرزه الألمان ونود التعلم منه".

وعرض الرئيس شريطا يظهر فقر سكان الريف متسائلا وهل يجب علينا شراء أسلحة نووية؟ موجها حديثه لمحررة المجلة قائلا" كنت أود أن تسألني كيف يمكنني أن يتم تغيير هذا الواقع".

وتساءل الرئيس "كيف لي أن أجلس هنا وأترك الناس في بؤس، هذا ما نفعله الآن وسنفعله.. لكن مصر لديها مشكلات منذ 70 عامًا دون أن يكلف أحد عناء إيجاد حل لها.. والآن علي أن أجد الحلول في أقصر وقت ممكن حتى لا يعاني الناس أكثر".

وأضاف الرئيس" لقد وضعت 250 ألف أسرة تعيش في الشارع في شقق مجهزة بالكامل".

كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت الأربعاء الماضي، تحقيق "تقدم" في المفاوضات الساعية لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، لكنّها شددت على أنه لا يزال يوجد "الكثير" للقيام به وحذّرت من أي إجراء قد يقوّض التقدم المحرز.

وقال دبلوماسيو الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق الذي أبرم العام 2015 مع روسيا والصين وإيران، إضافة إلى الولايات المتحدة التي انسحبت منه العام 2018، "نرحب بالمناقشات البنّاءة التي جرت في فيينا وبالمشاركة الإيجابية لجميع الأطراف حتى الآن".