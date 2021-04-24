فيروس كورونا: السعودية تفرض تطبيقا جديدا على كل مستخدم لمطاراتها
الرياض- (بي بي سي):
أكدت السعودية، السبت, بحسب وسائل إعلامية سعودية، أن تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.
وجاء في تعميم هيئة الطيران المدني أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل توجه المسافر للمطار تثبت حالته الصحية.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي تماشيا مع التدابير الوقائية من الوباء التي أوصت بها اللجان المختصة في النقل الجوي.
وبناء عليه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق وعبر ثلاث مناطق للفرز وتشمل مناطق دخول العاملين والمسافرين والموظفين ومرتادي المطار، وكذلك عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.
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