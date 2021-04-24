فيروس كورونا: السعودية تفرض تطبيقا جديدا على كل مستخدم لمطاراتها

01:32 م السبت 24 أبريل 2021
فيروس كورونا: السعودية تفرض تطبيقا جديدا على كل مستخدم لمطاراتها

الرياض- (بي بي سي):

أكدت السعودية، السبت, بحسب وسائل إعلامية سعودية، أن تطبيق "توكلنا" شرط أساسي لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين‎.

وجاء في تعميم هيئة الطيران المدني أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء ‏الاصطناعي لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل توجه المسافر للمطار تثبت حالته الصحية.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي تماشيا مع التدابير الوقائية من الوباء التي أوصت بها اللجان ‏المختصة في النقل الجوي.

وبناء عليه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق وعبر ثلاث مناطق للفرز وتشمل مناطق دخول العاملين ‏والمسافرين والموظفين ومرتادي المطار، وكذلك عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول ‏الطائرات.

هذا المحتوى من

BBC
فيروس كورونا السعودية المطارات الداخلية هيئة الطيران المدني

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