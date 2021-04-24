جبران باسيل: الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة في لبنان

بيروت- (د ب أ):

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل، السبت، إن "الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل".

وأوضح باسيل في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، أن "الحالة الوحيدة لسحب التكليف من سعد الحريري هي باستقالة مجلس النواب ، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل".

وأضاف: "عالجنا مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين"، مشيرا إلى أن الرئيس المكلف لم يقدم تشكيلة الحكومة لرئيس الجمهورية ميشال عون حتى اللحظة.

وأكد أن الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض في البلاد ، مشيرا إلى أنهم مع "قضية استرداد أموال اللبنانيين التي هربت إلى الخارج بطريقة استنسابية لا اخلاقية، وحتى اليوم يهرب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف السنة إقرار قانون الكابيتل كونترول".

وتتحكم مجموعة من الأزمات في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.

وكانت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019 للمطالبة بالقضاء على الفساد، متهمة كل الطبقة السياسية بالتورط بالفساد، ولا تزال الاحتجاجات تنطلق بين الحين والآخر، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم في هذا الشأن.