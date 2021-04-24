كبسولة "سبايس إكس" تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

صاروخ "سبايس إكس" لدى إقلاع من مركز كينيدي للفضاء

فلوريدا- (أ ف ب):

يُتوقع أن تلتحم في وقت مبكر السبت بمحطة الفضاء الدولية كبسولة "كرو دراغون" التابعة لمجموعة "سبايس إكس" التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى الفضاء لحساب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، حاملة أربعة رواد بينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وتلتحم الكبسولة المسماة "إنديفور" بوحدة "هارموني" قرابة الساعة 05:10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:10بتوقيت جرينتش). وستوفر "ناسا" نقلاً حياً للحدث ووقائع احتفال الترحيب بالوافدين الجدد إلى المحطة.

وبالإضافة إلى توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، يضم طاقم مهمة "كرو-2" رائدي الفضاء الأميركيين شين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

وهذه المهمة هي الثالث من نوعها تنفذها هذه شركة "سبايس إكس" الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وكانت المركبة أقلعت فجر الجمعة من مركر كينيدي للفضاء وسط التصفيق في غرفة التحكم في "سبايس إكس".

وقال كيمبروه لدى دخول المركبة المدار "إنه لأمر رائع أن أعود إلى الفضاء". علما أن الرواد الأربعة جميعهم سبق أن شاركوا في رحلات إلى الفضاء.

وتمكّن مستخدمو الإنترنت من رؤية رواد الفضاء الأربعة يصفقون بحماسة وهم يدخلون المدار بفضل الكاميرا الموجودة في مركبتهم الفضائية "دراغون".

وانفصل الجزء العلوي من صاروخ "فالكون 9" وهبط على منصة في البحر.

وعلّق مؤسِس "سبايس إكس" ومجموعة "تيسلا" لتصنيع السيارات إلون ماسك "نحن في فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء". وشكّل هذا الإقلاع انتصاراً جديداً لشركات ماسك.

التدوير وإعادة الاستخدام

تتعاون شركة "سبايس إكس" مع وكالة "ناسا" في مجال النقل الفضائي في وقت تراكم مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" التأخيرات في رحلاتها التجريبية.

وأدى نجاح أول رحلة تجريبية مأهولة لشركة "سبايس إكس" في مايو 2020 إلى إنهاء الاحتكار الروسي للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية وأعاد للأميركيين القدرة على إنجاز هذا العمل بعد انتهاء برنامج المكوكات الفضائية "شاتل" عام 2011.

وودّع افراد الطاقم أحباءهم قبل الصعود في ثلاث سيارات "تيسلا" بيضاء، وهو أمر أصبح تقليدا تتبعه شركة "سبايس إكس"، نقلتهم إلى منصة الإطلاق.

وكُتبت بالإنجليزية على لوحات تسجيل السيارات الثلاث عبارات "التدوير" و"إعادة الاستخدام" و"التقليل" في إشارة إلى أن المهمة تعيد استخدام العناصر التي سبق استخدامها.

وسجلت هذه الرحلة سابقة باستعمال المحرك الذي استُخدم في أول مهمة تجريبية غير مأهولة، علماً أن مركبة "كرو دراغون" الفضائية هي نفسها التي استعين بها في الرحلة التجريبية المأهولة في مايو الماضي.

العصر الذهبي

بهذه الرحلة، أصبح بيسكيه أول أوروبي يطير في كبسولة "كرو دراغون".

وأطلقت وكالة الفضاء الأوروبية على المهمة اسم "ألفا"، في إشارة إلى "ألفا سنتور"، النظام النجمي الأقرب إلى نظامنا الشمسي.

وقال فرانك دي فيني مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الاوروبية لوكالة فرانس برس، "هذا فعلا عصر ذهبي بالنسبة إلينا من حيث العمليات الاستكشافية لمحطة الفضاء الدولية".

وسيكون الألماني ماتياس ماورير الأوروبي المقبل الذي سيشارك في مهمة "سبايس إكس" هذا الخريف تليه الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي الربيع المقبل.

وقال مدير وكالة الفضاء الأوروبية د جوزيف أشباتشر "ثلاثة رواد فضاء أوروبيين على التوالي في محطة الفضاء الدولية أمر فريد بالنسبة لنا".

وخلال مهمته التي تستغرق ستة أشهر، سيكون الفريق مسؤولا عن إجراء حوالى 100 تجربة علمية. ومن بين الأمور المفضلة، وفقا لتوما بيسكيه، فحص تأثيرات انعدام الوزن على عضيات الدماغ (أدمغة صغيرة تم إنشاؤها في المختبر).

ويأمل العلماء في أن تساعد هذه البحوث وكالات الفضاء في الاستعداد للمهمات التي سيواجه الرواد خلالها صعوبات في الفضاء لفترات طويلة، وحتى تساعد في مكافحة أمراض الدماغ على الأرض.