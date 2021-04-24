أوكرانيا تؤكد استحالة لقاء زيلينسكي مع بوتين في موسكو

10:49 ص السبت 24 أبريل 2021
أوكرانيا تؤكد استحالة لقاء زيلينسكي مع بوتين في موسكو

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

كييف- أ ش أ:

أعلن نائب رئيس وزراء أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، أن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من قبول دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو لإجراء محادثات بينهما.

وأضاف ريزنيكوف - الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس: "لا يمكن لرئيس أوكرانيا زيلينسكي، أن يتوجه خلال الحرب إلى عاصمة الدولة المعتدية، لمقابلة الشخص الذي يمثلها.. يبدو لي أن هذا اقتراح غريب بعض الشيء".

واعتبر أن مثل هذا الاجتماع يجب أن يتم في إطار رباعية "نورمادي" بمشاركة قادة ألمانيا وفرنسا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان الرئيس بوتين رد في وقت سابق على اقتراح نظيره الأوكراني، عقد لقاء بينهما في أي مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأعرب بوتين - خلال لقاء في موسكو مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - عن أسف بلاده إزاء الكثير من الخطوات التي اتخذت لتدمير العلاقات بينها وأوكرانيا، مضيفا: "لكن إذا رغب الرئيس زيلينسكي في إعادة بناء هذه العلاقات، فإن ذلك لا يستدعي سوى الترحيب من جانبنا".

وأضاف بوتين قائلا " إنه في حال رغب زيلينسكي، الحديث عن سبل تطوير العلاقات الثنائية، فإننا مستعدون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو بأي وقت يلائمه".

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