البرازيل تسجل 69 ألفا و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

برازيليا- (أ ش أ):

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 69 ألفا و105 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البرازيل؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 14 مليونا و237 ألفا و78 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- بأنه تم تسجيل 2914 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 386 ألفا و416 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في البرازيل بلغ 9 ملايين و683 ألفا و990 شخصا.