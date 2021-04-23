قبل يوم من اعترافه بمذابح تركيا ضد الأرمن.. بايدن يجري اتصالا مع أردوغان

11:07 م الجمعة 23 أبريل 2021
قبل يوم من اعترافه بمذابح تركيا ضد الأرمن.. بايدن يجري اتصالا مع أردوغان

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في ظل التوترات التي ظهرت بين الولايات المتحدة وتركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة عن اهتمامه بـ "علاقة ثنائية بناءة" بين البلدين، والتغلب على الخلافات في الرأي فيما بين الجانبين.

ولم يرد في البيان ذكر لمذبحة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى داخل الدولة العثمانية، والتي تحل ذكراها غدا السبت.

كان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعترف بالفظائع التي جرت للأرمن باعتبارها إبادة جماعية، ما قد يسهم في تأجيج التوتر مع تركيا.

ولم ترد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة عن سؤال بشأن ما إذا كان بايدن سينفذ وعده أم لا، مبينة أنها تتوقع أن يكون هناك المزيد خلال الأيام المقبلة، دون أن تبين المقصود بذلك.

وحذرت حكومة أنقرة الإدارة الأمريكية من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو مؤخرا لقناة هابرتورك التركية إنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تزيد العلاقات سوءا مع تركيا فسيكون هذا قرارها.

ووفقا للبيت الأبيض اتفق بايدن وأردوغان على عقد اجتماع على هامش قمة الحلف في بروكسل في يونيو المقبل.

جو بايدن رجب طيب أردوغان تركيا

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