دراجي يتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 6ر3%

روما - (د ب أ):

يسعى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى إنعاش الاقتصاد الإيطالي من خلال خطة تستند إلى تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو (241 مليار دولار)، حيث سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه التمويلات لمشروعات الاقتصاد الرقمي والتحول نحو التكنولوجيا صديقة البيئة.

وبحسب مسودة الخطة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء يتوقع دراجي أن تساهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 6ر3% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.

وبحسب الخطة المنتظر الانتهاء من وضع صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل وتقع في 320 صفحة، فإن الحكومة الإيطالية ستساهم في تمويلها بمبلغ 30 مليار يورو ليصل إجمالي تمويلاتها إلى نحو 5ر221 مليار يورو.

في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38% من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25% للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن جزءا كبيرا من الأموال، سيوجه إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40% من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.