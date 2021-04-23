الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو

موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، السفير البولندي في موسكو، كرزيستوف كرايفسكي، على خلفية قرار بلاده بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس.

وقد وصل السفير صباح اليوم إلى مبنى الخارجية الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية. وفي غالب الظن سيتسلم السفير البولندي مذكرة احتجاج روسية على طرد الدبلوماسيين الروس وقائمة رسمية بخمسة دبلوماسيين بولنديين يعملون في السفارة البولندية في موسكو تقرر طردهم من الأراضي الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من البلاد ردا على تصرفات وارسو.