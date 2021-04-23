الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو

11:15 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي لدى موسكو

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، السفير البولندي في موسكو، كرزيستوف كرايفسكي، على خلفية قرار بلاده بطرد ثلاثة دبلوماسيين روس.

وقد وصل السفير صباح اليوم إلى مبنى الخارجية الروسية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية. وفي غالب الظن سيتسلم السفير البولندي مذكرة احتجاج روسية على طرد الدبلوماسيين الروس وقائمة رسمية بخمسة دبلوماسيين بولنديين يعملون في السفارة البولندية في موسكو تقرر طردهم من الأراضي الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد خمسة دبلوماسيين بولنديين من البلاد ردا على تصرفات وارسو.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الروسية موسكو موسكوكرزيستوف كرايفسكي روسيا

الخبر التالى:

رئيس الاتحاد الأوروبي بمصر: مستعدون للمساعدة في قضية سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا