بريطانيا: مكافحة التغير المناخي يجب أن تتعلق بالنمو والوظائف

03:54 م الخميس 22 أبريل 2021
بريطانيا: مكافحة التغير المناخي يجب أن تتعلق بالنمو والوظائف

بوريس جونسون

لندن- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الخطوات التي يتم اتخاذها نحو مكافحة التغير المناخي تتعلق بأمر مهم وهو "النمو والوظائف"، وذلك خلال القمة المنعقدة الخميس.

وقال جونسون لقادة العالم في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن" من المهم لنا جميعا أن نظهر أن الأمر يتعلق بالنمو والوظائف. واعتقد أن الرئيس كان على حق في التأكيد على ذلك. أريد أن أترككم مع فكرة أنه يمكننا أن نستفيد من هذه الجائحة من خلال أن نكون أكثر صداقة للبيئة".

وأشار إلى أن الدول يمكنها أن تعزز الوظائف وتخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن بريطانيا خفضت من انبعاثاتها بنسبة 42% مقارنة بمستويات 1990، وقامت بتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 73%.

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