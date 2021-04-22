روسيا تنهي مناوراتها العسكرية قرب أوكرانيا وتأمر جنودها بالعودة

موسكو- (بي بي سي):

أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوات الجيش الروسي بالعودة إلى قواعدها بعد "تدريبات خاطفة " في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس. لكن لا يعرف بعد إن كان هذا سيؤدي فعليا إلى خفض عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

كما طلب وزير الدفاع الروسي من قوات الجيش بأن تكون مستعدة للرد فورا على أي تطورات في مناطق إجراء المناورات التي سينفذها حلف الناتو قريبا.

وبدأت اليوم المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات الدائرة العسكرية الجنوبية، وقوات الإنزال الجوي، في ميدان التدريب "أوبوك" في القرم.

وأدى إعلان سحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية إلى ارتفاع كبير للعملة الروسية "الروبل" بعد قلق من التوتر الحاد مع الغرب بسبب الحشود العسكرية الروسية قرب الحدود الأوكرانية.