قائد في الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل: أذرعنا العسكرية في كل مكان

وكالات:

هدد العميد فلاح زادة، نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، إسرائيل، الخميس، بالميليشيا التابعة لطهران والقريبة من حدودها.

وأضاف القائد في الحرس الثوري الإيراني: "لدينا أذرع عسكرية في مختلف أنحاء العالم"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وتابع: "يجب أن يعلم الكيان الصهيوني المغتصب أن فصائل المقاومة موجودة في جميع أنحاء العالم بجوار مقراتكم الرئيسية".

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن "تل أبيب ستوسع نطاق ضرباتها لأهداف استراتيجية إيرانية في سوريا".

وأكد الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، سقوط صاروخ أرض-جو من داخل سوريا في منطقة النقب جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أنه رد على ذلك الهجوم.

وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "رصدت قواتنا إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط في منطقة النقب. رداً على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وتولى فلاح زاده منصب نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، إثر وفاة العميد محمد حجازي.