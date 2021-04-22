التشيك تهدد بطرد مزيد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

11:36 ص الخميس 22 أبريل 2021
التشيك تهدد بطرد مزيد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

علم التشيك

براغ/موسكو- أ ش أ:

هددت حكومة جمهورية التشيك بطرد مزيد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، في مؤشر على تفاقم الأزمة الدبلوماسية الحادة القائمة بين موسكو وبراغ.

وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولجانيك -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، الإخبارية الخميس- إن بلاده تنوي ترحيل نحو 60 من موظفي السفارة الروسية، في حال عدم تجاوب موسكو مع طلبها بالتراجع عن قرار إعلان 20 دبلوماسيا تشيكيا شخصيات غير مرغوب فيها .

وأشار كولجانيك إلى أن الجانب التشيكي أبلغ السفير الروسي لدى البلاد ألكسندر زمييفسكي بهذا الطلب خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية، موضحا أن هذا الإجراء المحتمل سيستهدف خفض عدد الموظفين في السفارة الروسية في براغ حتى مستوى التمثيل الدبلوماسي في السفارة التشيكية بموسكو.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستستدعي اليوم السفير التشيكي لدى روسيا لإجراء محادثات حول الإجراءات الأخرى المحتملة بين البلدين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في تصريح لإذاعة "فيستي إف إم" الروسية: "ستواصل وزارة الخارجية اليوم الحديث مع سفير جمهورية التشيك لدى موسكو". و"ستكون هناك محادثات محددة بشأن الإجراءات، التي سيتم اتخاذها، في حال اتخذت براغ الإجراءات المناسبة".

وأوضحت أنه على الجانب التشيكي أن يعي مع من يتعامل. وشددت على أن توجيه الإنذارات التشيكية لروسيا أمر مرفوض وغير مقبول وينبغي على براغ أن تتفهم ذلك.

وطردت التشيك مؤخرا 18 دبلوماسيا روسيا بزعم تورطهم في تفجير مستودع ذخيرة في أراضيها عام 2014، وردت روسيا بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا من أراضيها ما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

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