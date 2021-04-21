روحاني يؤكد تمسك إيران بنص الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان

10:36 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
روحاني يؤكد تمسك إيران بنص الاتفاق النووي دون زيادة أو نقصان

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء تمسك بلاده بنص وثيقة الاتفاق النووي، وشدد على أنها لن تقبل بأي زيادة أو نقصان عليها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"إيران متمسكة بنص وثيقة الاتفاق النووي ولن تقبل أي زيادة أو نقصان عليها، وبالتالي فهي لا تريد شيئا إضافيا، لكن لديها مطالبات ستطرحها لاحقا، فقد تحملت البلاد أضرارا خلال السنوات الأربعة الماضية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ولكن المطلوب حاليا هو تطبيق الاتفاق بشكل تام".

وتطرق روحاني إلى محادثات فيينا الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن "الجميع يعلمون أن السبيل لحل مشكلة برنامج إيران النووي يكمن في تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل".

حسن روحاني طهران إيران الاتفاق النووي

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