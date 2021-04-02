الرئاسة الروسية: بوتين وولي العهد السعودي تطرقا إلى تحالف "أوبك+"
موسكو - أ ش أ
أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى موضوع تحالف "أوبك+" خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة .
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة، ردا على سؤال للصحفيين في هذا الشأن: "بالفعل تم التطرق لموضوع تحالف "أوبك +" خلال هذه المحادثة الهاتفية، التي جرت بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان".
وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" نحن نقدر تعاوننا مع الرياض، والذي يتسم بطابع فعال وموثوق به".
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