الرئاسة الروسية: بوتين وولي العهد السعودي تطرقا إلى تحالف "أوبك+"

موسكو - أ ش أ

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى موضوع تحالف "أوبك+" خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة .

وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة، ردا على سؤال للصحفيين في هذا الشأن: "بالفعل تم التطرق لموضوع تحالف "أوبك +" خلال هذه المحادثة الهاتفية، التي جرت بين الرئيس بوتين والأمير محمد بن سلمان".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" نحن نقدر تعاوننا مع الرياض، والذي يتسم بطابع فعال وموثوق به".