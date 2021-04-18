بريطانيا تراقب من كثب سلالات كورونا التي تشكل خطرا على إعادة الفتح

لندن-(د ب أ):

تراقب الحكومة البريطانية من كثب تفشي سلالات كورونا، وحذرت من أنه من السابق لأوانه القول إذا كان من الممكن إعادة فتح أماكن الضيافة المغلقة في إنجلترا كما هو مخطط الشهر المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن التعليقات الصادرة عن وزير البيئة جورج يوستيس اليوم الأحد سوف تؤجج المخاوف المتزايدة من أن خريطة طريق الحكومة للخروج من الإغلاق يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب تحور الفيروس إلى سلالات يخشى العلماء من أنها قد تكون مقاومة جزئيا للقاحات.

وتبدأ المرحلة التالية من خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإزالة القيود عن المزيد من قطاعات الاقتصاد في 17 مايو، عندما يُسمح بإعادة فتح الفنادق ودور السينما والمتاحف، ويتاح لأماكن الضيافة الأخرى بما في ذلك الحانات والمطاعم - التي سُمح بفتح مساحاتها في الهواء الطلق فقط في وقت سابق من هذا الشهر - أن تستضيف العملاء في اماكن مغلقة أيضا.

لكن الوزراء طالما قالوا إن تخفيف الإغلاق يعتمد على النجاح المستمر لطرح اللقاح، بالإضافة إلى تأثير تخفيف القواعد على معدلات الإصابة في كل مرحلة. وقد تؤدي سلالة مقاومة للقاح إلى تقويضهما.