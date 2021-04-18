الكويت:4 حالات وفاة واصابة 1388 بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

01:40 ص الأحد 18 أبريل 2021
الكويت:4 حالات وفاة واصابة 1388 بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أرشيفية

الكويت - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 255 ألفا و 860 شخصا ،وتم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1440.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 250 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وقال السند إنه تم تسجيل 1360 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 239 ألفا و 27 حالة.​

الكويت حالات وفاة فيروس كورونا

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