روسيا تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد اعتقال القنصل في بطرسبورج

02:47 م السبت 17 أبريل 2021
روسيا تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد اعتقال القنصل في بطرسبورج

روسيا

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي القنصل الأوكراني في بطرسبورج متلبسا أثناء تسلمه معلومات سرية.

وتعليقا على اعتقال جهاز الأمن الروسي للقنصل الأوكراني اثناء تلقيه معلومات سرية حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية، قال موظف بالسفارة الأوكرانية بموسكو في تصريح صحفي: "نحن لا نقبل الاتهامات الموجهة للقنصل ونعتبرها استفزازا من جانب جهاز الأمن الفدرالي الروسي"، بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق عن اعتقال القنصل الأوكراني في بطرسبورج، ألكسندر سوسونيوك، متلبسا في لقاء مع مواطن روسي سلمه معلومات ذات طبيعة سرية حول قواعد بيانات الأمن الروسي.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن "هذا النشاط يعتبر معاديا لروسيا" ويتعارض مع أنشطة العاملين في السلك الدبلوماسي.

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