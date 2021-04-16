إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل لليوم الثاني

11:18 م الجمعة 16 أبريل 2021
إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه إسرائيل لليوم الثاني

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على إسرائيل اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي ، مما أدى مرة أخرى إلى إطلاق صافرات الإنذار، وهذه المرة في منطقتي هوليت وسدي أفراهام.

وذكرت تقارير إعلامية أن القذيفة سقطت على أرض مفتوحة ولم تتسبب في وقوع أضرار.

وأمس الخميس، جرى إطلاق قذيفة صاروخية من غزة بالقرب من سديروت، قرب نهاية يوم الاستقلال الإسرائيلي. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور.

وردا على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة "حماس" ونفقا لتهريب الأسلحة وموقعا عسكريا ، حسبما كتب الجيش الإسرائيلي على موقع "تويتر" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حركة حماس على أنها منظمة إرهابية.

ويقطن في قطاع غزة أكثر من مليوني شخص يعيشون في ظروف بائسة في كثير من الأحيان، وتدهور الرعاية الصحية.

الجيش الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب الاتحاد الأوروبي أمريكا

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