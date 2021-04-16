الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في جبهة مقبنة

04:04 م الجمعة 16 أبريل 2021
الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في جبهة مقبنة

الجيش اليمني - أرشيفية

عدن - أ ش أ

تمكن الجيش اليمني والمقاومة، من إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونفذ الجيش اليمني - وفقًا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبرنت" - هجومًا كبيرًا على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، وتمكن من خلاله من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة.

واستطاع الجيش، دحر عناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وتزامن الهجوم مع هجوم آخر للجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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