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الولايات المتحدة تسجل 31.2 مليون إصابة بكورونا و561973 وفاة

11:47 م الأحد 11 أبريل 2021
الولايات المتحدة تسجل 31.2 مليون إصابة بكورونا و561973 وفاة

الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر31 مليون إصابة حتى الساعة 0303 مساء اليوم الأحد بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وهذه الزيادة الوطنية في الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي

سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة لتصل إلى 7ر3 مليون إصابة، بزيادة 1ر0 % عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر1 % في عدد الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 21202 حالة

شهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث سجلت 158 حالة وفاة.

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