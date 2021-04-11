مجلس السيادة السوداني: إذا دخلنا في حرب ضد إثيوبيا سننتصر

وكالات:

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، أن جيش بلاده لن يفرط في أراضي بلاده، لافتا إلى أنه إذا فرض على السودان الحرب بسبب النزاع مع إثيوبيا على مناطق الفشقة، فإن بلاده ستنتصر.

وقال العطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني اليوم الأحد إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية، مضيفا "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على ححق.

وتابع "نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني".

وأضاف الفريق الركن العطا" أننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية ".