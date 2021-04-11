أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مجلس السيادة السوداني: إذا دخلنا في حرب ضد إثيوبيا سننتصر

08:38 م الأحد 11 أبريل 2021
مجلس السيادة السوداني: إذا دخلنا في حرب ضد إثيوبيا سننتصر

ياسر العطا

وكالات:

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، أن جيش بلاده لن يفرط في أراضي بلاده، لافتا إلى أنه إذا فرض على السودان الحرب بسبب النزاع مع إثيوبيا على مناطق الفشقة، فإن بلاده ستنتصر.

وقال العطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني اليوم الأحد إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية، مضيفا "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على ححق.

وتابع "نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني".

وأضاف الفريق الركن العطا" أننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية ".

ياسر العطا إثيوبيا الجيش السوداني السودان

الخبر التالى:

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: حادث نظنز "إرهاب نووي"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفتي الجمهورية يعلن أول أيام شهر رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا