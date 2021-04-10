السودان يغير سياسية تشغيل الخزانات تحسبًا لـ"ملء سد النهضة"

كتبت- رنا أسامة:

قرر السودان، السبت، تغيير سياسة تشغيل الخزانات لمواجهة تأثيرات سد النهضة، وذلك بعد فشل مباحثات الجولة الأخيرة التي عقدت قبل أسبوع في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأعلن مدير إدارة الخزانات السوداني معتصم العوض، السبت، أن الإدارة ستبدأ في حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان.

يأتي ذلك لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لأي إجراء إثيوبي أحادي ممثل في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وقال العوض إن وزارة الري السودانيةعملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام لمقابلة تأثيرات سد النهضة المتوقعة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى 1 أبريل بدلا من 21 مارس؛ مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي.

وأضاف أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، لكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الري السوادنية البدء في تفريغ خزان جبل أولياء، وذلك بعد أيام من فيضانات مدمرة اجتاحت عددا من مناطق ولاية النيل الأبيض، جنوبيّ العاصمة السودانية.

وأشارت إلى أن تفريغ الخزان سيؤدي لارتفاع في المناسيب خلف الخزان، وخفضها أمامه.

كان وزير الري السوداني ياسر عباس أعلن عقب فشل جولة مفاوضات كينشاسا، أن الخرطوم ستخزن مليار متر مكعب في خزان الروصيرص تحسبا للملء الثاني لسد النهضة.

وأشار إلى أن الاحتياطات التي اتخذناها تقلل فقط من الآثار السلبية لتعبئة السد الأحادية من جانب إثيوبيا.