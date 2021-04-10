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ألمانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة و246 وفاة بفيروس كورونا

08:46 ص السبت 10 أبريل 2021
ألمانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة و246 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية الألمانية 24 ألفا و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و246 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت.

ووفقا لبيانات المعهد الألماني، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و980 ألفا و413 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 78 ألفا و249 حالة وفاة، حسبما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي مليونين و661 ألفا و500 شخص حتى الآن.

وسجل المعهد ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة حيث بلغ المعدل 120,6، مقارنة بـ 110,4 يوم أمس.

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