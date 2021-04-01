التحالف: إحباط هجوم وشيك على السعودية بـ"باليستي حوثي"
وكالات:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، إحباط هجوم وشيك بصاروخ باليستي من مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وأضاف التحالف أنه تم تدمير الصاروخ الباليستي ومنصة إطلاقه في مأرب التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدًا أن العمليات الهجومية للمليشيا تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.
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