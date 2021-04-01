المكسيك تسجل 577 وفاة جديدة بكورونا
مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 577 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 203 آلاف و210.
كما سجلت البلاد 5977 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و238 ألفا و887 إصابة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى مليون و773 ألفا و236 شخصا بشكل إجمالي.
وبلغ عدد جرعات اللقاحات التي أعطتها السلطات حتى الآن سبعة ملايين و851 ألفا و53 جرعة.
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