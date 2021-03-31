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نيويورك تجيز للبالغين تعاطي الماريجوانا وتمحو أحكام الإدانة

10:42 م الأربعاء 31 مارس 2021
نيويورك تجيز للبالغين تعاطي الماريجوانا وتمحو أحكام الإدانة

حاكم نيويورك أندرو كومو

نيويورك - (د ب أ)

أقرت ولاية نيويورك رسميًا اليوم الأربعاء، تعاطي الحشيش، حيث وقع حاكم الولاية أندرو كومو تشريعا ينظم بيع الماريجوانا للبالغين ويمحو سجلات الأشخاص الذين أدينوا سابقا بحيازتها.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن المشرعين وافقوا على الإجراء الذي طال انتظاره في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتم ارسال مشروع القانون الذي يسمح للبالغين فوق 21 عامًا بتعاطي الماريجوانا بشكل قانوني إلى مكتب الحاكم.

وقال كومو: "هذا يوم تاريخي في نيويورك، يوم يصحح أخطاء الماضي من خلال وضع حد لعقوبات السجن القاسية، ويحتضن صناعة ستنمي اقتصاد إمباير ستيت، ويعطي الأولوية للمجتمعات المهمشة".

ويقول المسؤولون إن سوق الماريجوانا سيؤدي في النهاية إلى توفير ما يصل إلى 60 ألف وظيفة جديدة وتحقيق 350 مليون دولار من العائدات سنويا.

وسيُسمح أيضًا للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا بزراعة الماريجوانا في المنزل، ولكن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن تبدأ المبيعات القانونية أو يُسمح للنباتات بالنمو حيث يتم تشكيل مكتب إدارة القنب الذي تم إنشاؤه حديثا ووضع اللمسات الأخيرة على القواعد واللوائح. ويتوقع معظم الخبراء أن تبدأ المبيعات في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.

نيويورك الماريجوانا زراعة الماريجوانا

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