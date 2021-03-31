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بلومبرج: إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم

09:45 م الأربعاء 31 مارس 2021
بلومبرج: إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم

لقاحات كورونا

واشنطن - (د ب ا)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من نصف مليار جرعة لقاح مضاد لمرض (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم .

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفًا يتمثل في إعطاء 200 مليون جرعة بحلول نهاية أبريل المقبل، مضاعفًا بذلك هدفه في الوقت الذي بدأت فيه حالات اًلإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا بالبلاد في الارتفاع مرة أخرى.

وذكرت بلومبرج أن الهند تقيد صادرات اللقاح، وهي خطوة من المرجح أن تضر بشدة بالدول الأكثر فقرا في العالم .

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن شركة استرازينيكا يجب أن تفي بالتزاماتها لتزويد الاتحاد الأوروبي باللقاحات قبل أن يُسمح لها بتصدير أي جرعات.

وأبلغت البرازيل عن أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة مرة أخرى رقما قياسيا مع تفاقم تفشي المرض.

لقاح كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا جو بايدن

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