أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الجزائر تسمح بأداء صلاة التراويح في رمضان على ألا تتجاوز 30 دقيقة

08:39 م الأربعاء 31 مارس 2021
الجزائر تسمح بأداء صلاة التراويح في رمضان على ألا تتجاوز 30 دقيقة

أرشيفية

الجزائر - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية مساء اليوم الأربعاء فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك على ألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه "تفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح، على أن تفتح لصلاة العشاء قبل الأذان بـ 15 دقيقة وتغلق بعد أداء صلاة التراويح ب 15 دقيقة, وتؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة".

وأكدت اللجنة ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1,5م بين المصلين، ودعت الائمة الى تخفيف صلاة التراويح وألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.

هذا المحتوى من

الجزائر اجراءات كورونا شهر رمضان المساجد

الخبر التالى:

فرنسا توسع الإغلاق الجزئي ليشمل كامل البلاد لـ4 أسابيع
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا تتخذ خطوة جديدة تمهيدًا للملء الثاني لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا