الجزائر تسمح بأداء صلاة التراويح في رمضان على ألا تتجاوز 30 دقيقة
الجزائر - (أ ش أ)
أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية مساء اليوم الأربعاء فتح المساجد لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك على ألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه "تفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح، على أن تفتح لصلاة العشاء قبل الأذان بـ 15 دقيقة وتغلق بعد أداء صلاة التراويح ب 15 دقيقة, وتؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة".
وأكدت اللجنة ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1,5م بين المصلين، ودعت الائمة الى تخفيف صلاة التراويح وألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.
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