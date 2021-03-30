الرئاسة السورية تعلن تعافي الأسد وزوجته من إصابتهما بكورونا

دمشق - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور نتائج سلبية لمسحة (بي سي آر)، التي تم إجراؤها لهما.. فإن الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".

وكان تم الإعلان عن إصابتهما بكورونا في الثامن من مارس الجاري.