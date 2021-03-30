أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مصادر أمريكية: مساع بإدارة بايدن لإعادة المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع

08:15 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
مصادر أمريكية: مساع بإدارة بايدن لإعادة المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
قالت مصادر أمريكية إن هناك مساع من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لطرح مقترح جديد لإعادة المفاوضات مع إيران خلال الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر - حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء - إلى أن المقترح الجديد يدعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة النووية مثل العمل على أجهز الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20% في مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ولفتت المصادر إلى أنه ليس من المؤكد قبول إيران لهذه الشروط، لاسيما وأن طهران كانت قد رفضت مقترحا أمريكيا سابقا وقدمت من جانبها عرضا قوبل بالرفض من جانب فريق بايدن.
وقال ديريل كيمبال المدير التنفيذي لجمعية الرقابة على الأسلحة إن إيران تستعد لوضع المزيد من القيود والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأسابيع المقبلة، والوقت الآن هو الأمثل لتجنب تصعيد الموقف من خلال العمل على العودة للمفاوضات.

هذا المحتوى من

جو بايدن واشنطن إيران أمريكا الأنشطة النووية

الخبر التالى:

مصدر أمني عراقي: انفجار عبوة ناسفة تستهدف التحالف الدولي جنوب البلاد
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​السيسي وجّه بالإسراع في تنفيذه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع الدلتا الجديدة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا