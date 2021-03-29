سامح شكري: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد في أقرب فرصة

بغداد - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية سامح شكري "إننا نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجدد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) دعم حكومته للعراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن الاجتماع الثلاثي بحث تنسيق الجهود بين العراق ومصر والأردن، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعاون في المجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم استعراض التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث، وكذلك قضايا الزراعة والأمن الذائي، وبحثنا نقل المسافرين.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده للعراق في تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة البناء بعد سنوات من تضحياته في حربه ضد الإرهاب، مشددا على أمن واستقرار العراق ضرورة لأمن المنطقة.

وقال "نتطلع لقمة فاعلة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز فرص التقدم للدول الثلاث.. كلنا مع حل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن وإنهاء الأزمة في سوريا".. مضيفا "نريد منطقة خالية من التوترات وعلاقات مبنية على حسن الجوار".