أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سامح شكري: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد في أقرب فرصة

08:17 م الإثنين 29 مارس 2021
سامح شكري: نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد في أقرب فرصة

وزير الخارجية سامح شكري

بغداد - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية سامح شكري "إننا نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد في أقرب فرصة"، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والأردني أيمن الصفدي التطورات التي تشهدها المنطقة.

وجدد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) دعم حكومته للعراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي أن الاجتماع الثلاثي بحث تنسيق الجهود بين العراق ومصر والأردن، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى التعاون في المجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية.

وأضاف أنه تم استعراض التعاون بالتكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث، وكذلك قضايا الزراعة والأمن الذائي، وبحثنا نقل المسافرين.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده للعراق في تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة البناء بعد سنوات من تضحياته في حربه ضد الإرهاب، مشددا على أمن واستقرار العراق ضرورة لأمن المنطقة.

وقال "نتطلع لقمة فاعلة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز فرص التقدم للدول الثلاث.. كلنا مع حل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن وإنهاء الأزمة في سوريا".. مضيفا "نريد منطقة خالية من التوترات وعلاقات مبنية على حسن الجوار".

هذا المحتوى من

سامح شكري القمة الثلاثية بغداد فؤاد حسين أيمن الصفدي

الخبر التالى:

ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسامة ربيع: لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة بدون تفريغ لحمولتها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا