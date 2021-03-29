كورونا في هونج كونج: تقليص فترة الحجر الصحي للقادمين من مناطق منخفضة الخطورة
هونج -(د ب ا):
أعلنت وزيرة الصحة في هونج كونج صوفيا تشان اليوم الاثنين أن المدينة سوف تقلص فترة الحجر الصحي للقادمين من مناطق منخفضة الخطورة ومنها سنغافورة واستراليا ونيوزيلندا لتصبح 14 يوما.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن القادمين من هذه المناطق سوف يخضعون بعد ذلك للملاحظة لمدة سبعة أيام.
وأوضحت أنه سوف يتعين على القادمين من مناطق متوسطة الخطورة الخضوع للحجر الصحفي في فندق في حال لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا لمدة 21 يوما.
في حين سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما تليها فترة ملاحظة لمدة سبعة أيام في حال حصلوا على لقاح فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تلغى الحكومة حظر السفر المفروض على المواطنين العائدين من المملكة المتحدة، حيث سوف تقوم بترتيب رحلات لإعادتهم ابتداء من منتصف أبريل المقبل.
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