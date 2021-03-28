مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة شمالي المكسيك
ريو دي جانيرو - (د ب أ)
لقي ستة أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في شمال المكسيك، وهي في طريقها إلى ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.
وقال مكتب الادعاء العام لولاية سورونا المكسيكية على تويتر في وقت متأخر من يوم أمس السبت، إن من بين أولئك القتلى قائد الطائرة، ووزير التنمية الاقتصادية للولاية ليوناردو سيسكوماني.
وكان قد تم نقل سيسكوماني إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بجراحه البالغة.
وأفادت تقارير بإصابة شخص آخر في الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اصطدمت بأحد خطوط كهرباء الضغط العالي في غرب مدينة هيرموسيلو وحينئذ تحطمت.
الخبر التالى:بوتين شعر بآثار جانبية طفيفة للقاح كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
199364
عدد المصابين
-
152642
عدد المتعافين
-
11845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان