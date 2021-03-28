الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد الفصح

وكالات:

هنأت الإمارات، اليوم الأحد، إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وتقدمت "بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".

وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم".

هذا ورد الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا !"، مرفقا الرموز التعبيرية للعلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي بجانب بعضهما البعض.