الإمارات تهنئ إسرائيل بعيد الفصح
وكالات:
هنأت الإمارات، اليوم الأحد، إسرائيل، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وتقدمت "بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم بهذه المناسبة".
وقالت السفارة الإماراتية لدى إسرائيل في "تويتر": "الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم".
هذا ورد الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على هذه التهنئة، وكتب: "شكرا جزيلا !"، مرفقا الرموز التعبيرية للعلم الإسرائيلي والعلم الإماراتي بجانب بعضهما البعض.
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