الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ نحو 3 أشهر

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 62 ألفا و714 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يتجاوز إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا 97ر11 مليون إصابة.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو خمسة أشهر.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 312 حالة وفاة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية منذ نحو ثلاثة أشهر، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 161 ألفا و 552 حالة.