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مقتل 12 حوثيا وإصابة 20 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

06:48 م السبت 27 مارس 2021
مقتل 12 حوثيا وإصابة 20 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

الجيش اليمني

عدن - (أ ش أ):

قُتل وأصيب 33 عنصرا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، إلا أن قوات الجيش أحبطتها وأجبرتها على التراجع، ما أسفر عن مقتل 12 من الميليشيا الحوثية، وإصابة 20 آخرين.

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الجيش اليمني اليمن عدن ميليشيا الحوثي

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