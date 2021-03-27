مقتل 12 حوثيا وإصابة 20 آخرين في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز
عدن - (أ ش أ):
قُتل وأصيب 33 عنصرا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، إلا أن قوات الجيش أحبطتها وأجبرتها على التراجع، ما أسفر عن مقتل 12 من الميليشيا الحوثية، وإصابة 20 آخرين.
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