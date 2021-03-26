إيران والصين تعتزمان توسيع آفاق التعاون بينهما

طهران - (د ب أ):

تعتزم كل من إيران والصين توسيع آفاق التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وقالت الحكومة الأيرانية مساء اليوم الجمعة إنه من المقرر توقيع اتفاق شامل بهذا الشأن خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى طهران غدا السبت .

وأضافت الحكومة أنه يجب تمهيد الطريق أمام استثمارات صينية تصل إلى مليارات الدولارات في إيران، مقابل توريدها النفط للصين بأسعار منخفضة.

وبحسب المعلومات الواردة من طهران فإنه من المقرر تعميق التعاون أيضا في المجال العسكري.

وتحدث الرئيس حسن روحاني عن مشروع مهم استراتيجيا للنمو الاقتصادي في إيران، كما تحدث عن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتعيش إيران البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة أزمة اقتصادية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ عام 2018 وفاقمتها جائحة كورونا.

وتتجه الحكومة الإيرانية بصورة أكبر نحو الصين وروسيا نظرا لأن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لا يريد رفع العقوبات عنها على المدى القصير.

ولا يحظى هذا الاتفاق مع الصين قبولا كبيرا بين أوساط الشعب الإيراني، حيث كان الإيرانيون يأملون في مزيد من التعاون مع الغرب عقب الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

ولا تحظى السلع الصينية بشعبية كبيرة في الأسواق الإيرانية.