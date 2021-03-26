الرئيس الفلسطيني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث تصادم القطارين

رام الله - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عزائه للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث التصادم المؤسف بين القطارين في محافظة سوهاج.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس محمود عباس ، في برقية تعزية ، "تلقينا بأسف كبير نبأ سقوط العشرات من الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم الشقيق، بسبب حادث تصادم بين قطارين في محطة سكك حديد بمحافظة سوهاج، وإذ نتقدم لكم ولعائلات الضحايا الكرام وللشعب المصري الشقيق بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية".

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تعازيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.