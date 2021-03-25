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واشنطن تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بـ15 مليون دولار

10:05 م الخميس 25 مارس 2021
واشنطن تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بـ15 مليون دولار

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم 15 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت الخارجية في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا، والمنقذة للحياة في الضفة والقطاع.

وأوضح البيان أنه من خلال هذه المساعدة تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود الاستجابة لفيروس كورونا التابعة لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات المتضررة، التي تواجه انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد البيان أن هذه المساعدة تأتي بعدما قدمت الولايات المتحدة مساهمة أولية بقيمة ملياري دولار إلى تحالف اللقاحات العالمي لدعم تطعيم الناس في جميع أنحاء العالم من خلال التزام السوق المتقدم لمجموعة كوفاكس.

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وزارة الخارجية الأمريكية مساعدات إنسانية الضفة الغربية قطاع غزة

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