بايدن: لا يمكنني تصور بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان العام المقبل

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا يستطيع تصور" بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان العام المقبل، إلا أنه أشار مجددا إلى أن إدارته لن تلتزم بالموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية من تلك البلاد التي مزقتها الحرب، والذي يحل في الأول من مايو المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس، في أول مؤتمر صحفي منذ بدء ولايته: "سيكون من الصعب، لأسباب تكتيكية، الوفاء بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من مايو، لإخراج هذه القوات".

وأكد بايدن أنه منفتح على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، لكنه حذر من أن التجارب الصاروخية التي أجرتها مؤخرا تشكل انتهاكا للقواعد الدولية وقد تدفع باتجاه إبداء رد فعل إذا استمرت بيونجيانج في مسلكها.

وأضاف: "ستكون هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد. سوف نرد وفقا لذلك".

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق الأسبوع الجاري أول صواريخها الباليستية خلال عام، الأمر الذي شكل تحديا مبكرا لسياسة بايدن إزاء القضية النووية.

ورغم توليه مهام منصبه فقط قبل أكثر قليلا من شهرين، قال بايدن إنه يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة في عام 2024، وهو ما يحسم حالة الغموض بشأن نواياه السياسية في المستقبل.

وأضاف بايدن 78 عاما: "نعم، خطتي هي الترشح لفترة جديدة، هذا هو توقعي".