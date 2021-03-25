مسئولة إيطالية: بعثة "إيريني" أساسية لأجل سلام واستقرار ليبيا

روما - (أ ش أ):

أكدت مسئولة في وزارة الدفاع الايطالية، أن بعثة (إيريني) العسكرية الأوروبية، تعدّ أساسية من أجل السلام والاستقرار في ليبيا.

وقالت وكيلة وزارة الدفاع الايطالية ستيفانيا بوتشاريللي، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، مع قائد عملية (إيريني) الأدميرال فابيو أغوستيني، بمقر القيادة الاستراتيجية للعملية بروما حسبما ذكرت وكالة أكي الايطالية " لا يزال دور البعثة مهمًا.. إنها مهمة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة والتي تعد أيضًا شاهداً ومقياساً لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه هذا البلد".

وأضافت " في الوقت نفسه، يجب أن نعمل على تعزيز مهمة (إيريني)، وجعلها فعالة بشكل كامل.. لذلك يجب علينا بذل كل جهد سياسي لتتمكن العملية أخيرًا من تطوير مهمة تدريب قوات البحرية وخفر السواحل الليبي، بالإضافة إلى حظر وصول الأسلحة الى البلاد".

وتابعت "بلادنا وقواتنا البحرية تلعب دورًا حاسمًا في قيادة هذه المهمة الدولية، وهي عملية عسكرية جوية وبحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس 2020 لضمان الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تهريب الأسلحة من وإلى ليبيا منذ عام 2011”.

وأشارت بوتشاريللي إلي أن نتائج العملية أقنعت جميع دول أوروبا بتجديد المهمة لمدة عامين آخرين.