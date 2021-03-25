بايدن: أخطط للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024، لافتًا إلى أنه لا يعلم بعد من سيكون منافسه من الحزب الجمهوري، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وحول العلاقات مع الصين، أكد بايدن، أن نظيره الصيني، تشي جينج بينج، "ليس ديمقراطيا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لمواجهة مع بكين.

وأكد باين في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه "ستكون هناك منافسة حادة مع الصين ولكن وفقا للقوانين وسنتعامل مع الصين عبر الاستثمار في العلوم الأمريكية".

وأضاف "علينا أن نزيد استثماراتنا لمنافسة الصين.. لقد أبلغت الرئيس الصيني بشكل واضح أن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة".

وتابع "الرئيس الصيني ليس ديمقراطيا لكنه ذكي ونحن لا نسعى للمواجهة معهم".