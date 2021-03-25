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روسيا تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى مصر.. وتستأنف الطيران المنتظم إلى سوريا

07:01 م الخميس 25 مارس 2021
روسيا تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى مصر.. وتستأنف الطيران المنتظم إلى سوريا

روسيا تعلن زيادة رحلاتها الجوية إلى مصر

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الخميس، زيادة عدد رحلات الطيران المنتظم مع عدد من الدول، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة، واستئناف الرحلات الجوية مع عدد آخر من دول العالم من بينها ألمانيا وسوريا وفنزويلا، اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.

وجاء في بيان مقر العمليات - أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها الإنجليزية - أنه "بناءً على نتائج المناقشات، ومع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، اعتبارا من الأول من أبريل مع فنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان أنه من المقرر استئناف الطيران المنتظم مع عدد من المدن الألمانية، اعتبارا من الأول من أبريل.

وأفاد مقر مكافحة كورونا في روسيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة مع ست دول اعتبارا من الشهر المقبل، وهي: كوبا وبيلاروسيا ومصر والإمارات وأذربيجان وأرمينيا.

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روسيا رحلات الطيران سوريا استئناف الطيران

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