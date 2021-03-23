أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لجنة الانتخابات الإسرائيلية: الإقبال على التصويت أقل من آخر دورتين

05:55 م الثلاثاء 23 مارس 2021
لجنة الانتخابات الإسرائيلية: الإقبال على التصويت أقل من آخر دورتين

الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل أن معدل إقبال الناخبين على التصويت في رابع انتخابات برلمانية تجرى في البلاد خلال عامين بلغ 6ر34 بالمئة بحلول الساعة الثانية مساء (1200 بتوقيت جرينيتش) بتراجع نسبته 5ر3 بالمئة عن معدلات التصويت في نفس التوقيت خلال الانتخابات السابقة.

وبلغ معدل الإقبال على التصويت خلال الانتخابات التي جرت في مارس 2020 وسبتمبر 2019 بحلول الساعة الثانية مساء 1ر38 بالمئة و5ر36 بالمئة على الترتيب.
ويثير ضعف الإقبال، بعد انقضاء قرابة نصف فترة التصويت ما بين فتح اللجان الانتخابية وحتى اغلاقها في ساعة متأخرة مساء اليوم الثلاثاء، المخاوف بشأن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تجرى اليوم.

وقال نتنياهو خلال الإدلاء بصوته، ترافقه زوجته ساره في مدرسة بالقدس: "هذا يوم احتفالي لإسرائيل. يوم فرح وابتسامات. نحن خارجين لأداء الحق الديمقراطي."

وتجرى الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.

ونظرا لأنه من المتوقع أن تكون بعض النتائج متقاربة، فإن هذه الأصوات يمكن أن تحدث فارقا كبيرا.

الانتخابات الإسرائيلية إسرائيل تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي

الخبر التالى:

قتلى ومئات المفقودين في حريق هائل بمخيم للروهينجا في بنجلاديش
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا