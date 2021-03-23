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الدبيبة يؤكد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري

03:38 م الثلاثاء 23 مارس 2021
الدبيبة يؤكد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها نهاية العام الجاري

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس - (د ب أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة اليوم مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح.

وأفاد مكتب الدبيبة الإعلامي بأن لقاء الطرفين الذي تم بمقر المفوضية في طرابلس جرى فيه مناقشة احتياجات المفوضية وآلية استعدادها للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر القادم، بالإضافة لمدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

عبد الحميد الدبيبة الانتخابات الليبية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ليبيا
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