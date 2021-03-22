فرنسا: إعطاء 8.57 ملايين جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن
باريس- (د ب أ) :
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 57ر8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 28ر4 ملايين وعدد حالات الوفاة 92 ألفا و119 حالة .
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وثماني أسابيع.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
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