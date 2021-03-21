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لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

04:16 م الأحد 21 مارس 2021
لقاح فيروس كورونا: رئيس كوانتاس يقترح شهادة تطعيم قبل السفر والصحة العالمية تعارض

لقاحات كورونا

كانبرا- (بي بي سي):

قال رئيس شركة الخطوط الجوية الأسترالية كوانتاس لبي بي سي إن "الحكومات ستصر" على لقاحات للمسافرين على الخطوط الدولية. وأضاف أن العديد من الحكومات تتحدث الآن عن التطعيم باعتباره "شرطًا للدخول" ، وحتى لو لم يكونوا كذلك ، فأعتقد أن شركات الطيران يجب أن تفرض سياستها الخاصة.

وشرح ألان جويس أن من واجب شركات الطيران الاهتمام بالركاب وبالطاقم ويجب أن يشعر كل شخص على متن الطائرة بالأمان. وهذا قد يضطرنا إلى تغيير الشروط والأحكام التي تحجز بموجبها التذاكر. وسيكون الركاب بالتأكيد على استعداد لقبول التغيير. إذ إن غالبية العملاء لدينا بحسب استطلاعات الرأي تؤيد فكرة التطعيم كشرط للسفر.

لكن هناك معارضة لهذا الاتجاه في الوقت الحالي خاصة من منظمة الصحة العالمية إذ تعتقد أن التطعيم لايجب أن يكون شرطا للسفر، وبغض النظر عما يريده القطاع الخاص - ستكون هناك حاجة إلى نهج موحد من الحكومات لإجراء تغيير كهذا بحسب المنظمة.

ويُنظر إلى لقاحات فيروس كورونا على أنها ضرورية لإحياء قطاع الطيران الذي شهد انخفاضا كبيرا في أعداد الركاب في جميع أنحاء العالم وصلت نسبته إلى 75 في المئة العام الماضي.

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لقاح كورونا فيروس كورونا كوانتاس الخطوط الجوية الأسترالية

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