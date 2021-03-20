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باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

08:06 ص السبت 20 مارس 2021
باكستان تسجل 3876 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 3876 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 623 ألفا و135 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت صحيفة /إكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم السبت- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و799 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1446 شخصا ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 579 ألفا و760 شخصا.​

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